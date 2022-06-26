Главы МИД Израиля и Франции обсудили совместную борьбу с терроризмом

Министры иностранных дел Израиля Яир Лапид и Франции Катрин Колонна провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную борьбу с терроризмом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского МИД.

«Беседовал с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и поблагодарил её за выступление президента Франции Эммануэля Макрона против антисемитизма и антисионизма. Мы обсудили иранскую угрозу и наши совместные усилия по борьбе с терроризмом», — заявил Лапид.

Глава израильского министерства также выразил уверенность, что Израиль и Франция «продолжат укреплять сотрудничество между двумя странами».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу о готовности французской стороны содействовать урегулированию с Израилем.