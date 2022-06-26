Казахстан и Китай возобновят коммерческое авиасообщение с 1 июля

Коммерческие авиарейсы между Китаем и Казахстаном возобновляются с 1 июля.

Об этом сообщили в посольстве КНР в Казахстане.

«Согласно соответствующим договорённостям между китайской и казахстанской сторонами, 1 июля возобновляются прямые коммерческие авиарейсы между двумя странами», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве напомнили о необходимости для пассажиров до рейса сделать два ПЦР-теста: один за 48 часов до вылета, другой — за 24 часа. При этом делать их нужно в двух разных лабораториях.

Кроме того, за 12 часов до вылета нужно сделать тест на антиген.

По прибытии в КНР казахстанцев ждёт десять дней самоизоляции.