Казахстан и Китай возобновят коммерческое авиасообщение с 1 июля
Об этом сообщили в посольстве КНР в Казахстане.
«Согласно соответствующим договорённостям между китайской и казахстанской сторонами, 1 июля возобновляются прямые коммерческие авиарейсы между двумя странами», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве напомнили о необходимости для пассажиров до рейса сделать два ПЦР-теста: один за 48 часов до вылета, другой — за 24 часа. При этом делать их нужно в двух разных лабораториях.
Кроме того, за 12 часов до вылета нужно сделать тест на антиген.
По прибытии в КНР казахстанцев ждёт десять дней самоизоляции.