Дипломатическую академию для стран Содружества создадут Индия и Великобритания

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Решение о создании академии для стран Содружества, где будут проходить обучение молодые дипломаты, приняли совместно Индия и Великобритания.

О создании дипломатической академии договорились главы МИД Индии и Великобритании Субраманияма Джайшанкара и Лиз Трасс.

Об этом сообщает The Hindu.

«Академия предоставит молодым дипломатам знания и подготовку, необходимые для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявила Трасс после встречи с главой МИД Индии.

Планируется, что академия откроется в Нью-Дели и будет готова принять для подготовки дипломатов всех стран Содружества.

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