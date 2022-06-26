Дипломатическую академию для стран Содружества создадут Индия и Великобритания
О создании дипломатической академии договорились главы МИД Индии и Великобритании Субраманияма Джайшанкара и Лиз Трасс.
Об этом сообщает The Hindu.
«Академия предоставит молодым дипломатам знания и подготовку, необходимые для решения глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявила Трасс после встречи с главой МИД Индии.
Планируется, что академия откроется в Нью-Дели и будет готова принять для подготовки дипломатов всех стран Содружества.