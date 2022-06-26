Эксперты института Гаттмахера: отмена права на аборт может повлиять на 40 млн американок

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Отмена Верховным судом США гарантии права на прерывание беременности может затронуть более 40 млн женщин Америки.

Такими подсчётами делятся эксперты американского института Гаттмахера

По их информации, в будущем отменить гарантию права на аборт могут в 26 штатах. Сомнения у исследователей вызывают только Небраска, Индиана и Монтана.

Статистика указывает, что на сегодняшний день в этих штатах проживают 58% женщин детородного возраста.

«Хотя сегодня многое было потеряно, борьба далека от завершения. Движение против абортов уже настаивает на национальном запрете абортов. Все мы, стремящиеся защищать политику, которая поддерживает телесную автономию, должны быть готовы встретить её всем, что у нас есть», — говорится в сообщении на сайте института.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

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