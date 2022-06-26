Глава ЕНП Вебер: страны G7 должны оказать долгосрочную поддержку Украине

Глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер призвал лидеров стран G7 оказать долгосрочную поддержку Украине в конфликте с Россией.

Об этом он заявил в преддверии саммита лидеров стран G7, который пройдет 26–28 июня в замке Эльмау, сообщает ТАСС.

«Саммит G7 в Эльмау должен послать мощный сигнал о том, что свободный демократический мир един в трудные времена. Не должно быть никаких сомнений в том, что западные демократии обладают выносливостью и готовы помочь Украине в долгосрочной перспективе», — считает Вебер.

Он также предложил приглашать на саммиты больше демократических стран, привлекать к участию новых партнеров в Азии, Африке или Южной Америке, таких как Индия, Индонезия, Аргентина, Сенегал или ЮАР.

Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене в преддверии саммита G7 прошла демонстрация протеста, в которой приняли участие около 3,5 тыс. человек.