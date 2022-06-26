Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили единство НАТО и ситуацию на Украине
Об этом сообщает в пресс-релизе Госдепартамент Соединённых Штатов.
Телефонные переговоры прошли в преддверии саммита в Мадриде, который запланирован на 29—30 июня.
«Госсекретарь выразил министру признательность за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция экспортировалась на мировые рынки», — сказано в сообщении на сайте Госдепа.
Ранее канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкие власти пока не видят инициативы Швеции по устранению озабоченностей Анкары.
25 июня Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили вопросы членства Швеции и Финляндии в альянсе. Президент Эрдоган высказался за необходимость принятия Швецией и Финляндией конкретных и искренних шагов в отношении террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), отмены эмбарго в оборонной промышленности, введённого против Турции, и других ограничений.