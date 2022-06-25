Сенатор Пушков осудил слова Бербок об использовании Россией «голода в качестве оружия»
«Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Бербок, напомнив ей, как Германия 900 дней держала в блокаде Ленинград.