Глава МВФ Георгиева: борьба с инфляцией в США может принести «некоторую боль» американцам
«Со временем успех (в деле снижения цен. — RT) будет полезен для глобального роста, но некоторая боль для достижения этого успеха может стать необходимой ценой», — цитирует её ТАСС.
До этого Георгиева высказала мнение, что избежать рецессии в США будет всё сложнее.
Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.
Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.