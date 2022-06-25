Глава МВФ Георгиева: борьба с инфляцией в США может принести «некоторую боль» американцам

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что правительственные меры по борьбе с инфляцией в США могут причинить «некоторую боль» американским потребителям в краткосрочной перспективе, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.

«Со временем успех (в деле снижения цен. — RT) будет полезен для глобального роста, но некоторая боль для достижения этого успеха может стать необходимой ценой», — цитирует её ТАСС.

До этого Георгиева высказала мнение, что избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.

Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.