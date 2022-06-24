Президент Гондураса призвала страны готовиться к последствиям конфликта на Украине

В ходе региональных военных учений Fuerzas Comando 2022 президент Гондураса Сиомара Кастро призвала 16 стран-участников готовиться к последствиям происходящего на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах. Обмен оборонными практиками и стратегиями становится исторической необходимостью», — считает Кастро.

В региональных учениях приняли участие страны Америки, в том числе США.

«Только объединившись, мы сможем противостоять любому бедствию, угрожающему миру и безопасности нашего региона», — подчеркнула президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам «Большой семёрки» и НАТО не нужно соглашаться на территориальные уступки с украинской стороны в конфликте с Россией.