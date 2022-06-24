СНБ Америки: США не направят войска на Украину в случае затягивания конфликта

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что Соединённые Штаты не будут направлять на Украину своих военных, в случае если конфликт затянется.

Об этом сообщает ТАСС.

«Президент (США Джо Байден. — RT) был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя», — заявил Кирби.

На вопрос журналистов о том, сколько, по мнению члена СНБ США, будет длиться конфликт на Украине, Кирби ответил, что никто не может знать этого наверняка. Он уточнил, что это может быть продолжительная борьба.

Ранее в Пентагоне уточнили, что в рамках нового пакета помощи поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 18 катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомётов и 2 тыс. пулемётов.

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