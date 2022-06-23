Лавров: Запад боится честного состязания и потому живёт не по правде

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что Запад боится честного состязания и поэтому живёт не по правде.

«Запад боится честного состязания. Это многим хорошо известно. Отсюда «отмена культуры» любой страны, выступающей с собственных, национально ориентированных позиций, запрет на вещание телеканалов, вычёркивание из социальных сетей неугодных политиков и всего, что так или иначе расходится с неолиберальной концепцией видения и устройства мира. Это сплошь и рядом. Запад живёт не по правде», — приводит его слова сайт российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда больше не будет доверять Западу.

12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с представителями молодёжи в Ване призвал не доверять Западу.

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