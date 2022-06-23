В Никарагуа санкции против России назвали бомбой замедленного действия для региона

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Никарагуанский депутат Вильфредо Наварро заявил, что антироссийские санкции являются бомбой замедленного действия и выливаются в социальные протесты в Латинской Америке.

«Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции (в отношении России. — RT) — это бомба замедленного действия», — цитирует его РИА Новости

Он подчеркнул, что рестрикции в отношении России угрожают таким странам, как Эквадор, Бразилия, Сальвадор, Гватемала и Гондурас.

Ранее в российской Службе внешней разведки (СВР) рассказали, что большая часть государств Латинской Америки не желают подчиняться требованиям администрации США под руководством Джо Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

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