Байден планирует встретиться с Шольцем и премьером Испании в ходе поездки в Европу

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Американский президент Джо Байден в ходе посещения Европы для участия в саммитах G7 и НАТО планирует встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Испании Педро Санчесом, сообщил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.

«Встреча с Шольцем будет возможностью сверить позиции», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что Байден примет участие в семи рабочих сессиях саммита G7, в том числе в посвящённой ситуации вокруг украинского кризиса.

Встреча с премьером Испании, как уточняется, пройдёт в рамках саммита НАТО в Мадриде.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.

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