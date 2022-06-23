Байден планирует встретиться с Шольцем и премьером Испании в ходе поездки в Европу
«Встреча с Шольцем будет возможностью сверить позиции», — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что Байден примет участие в семи рабочих сессиях саммита G7, в том числе в посвящённой ситуации вокруг украинского кризиса.
Встреча с премьером Испании, как уточняется, пройдёт в рамках саммита НАТО в Мадриде.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден 25 июня посетит Германию для участия в саммите G7, а 28 июня прибудет в Мадрид на саммит НАТО.