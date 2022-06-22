В Госдепе заявили о беспокойстве из-за влияния антироссийских санкций на продовольствие

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В Вашингтоне не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям влияло на рынок продовольствия, заявил представитель Госдепа США.

«Есть опасения по поводу так называемого чрезмерного следования санкциям», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя ведомства, санкционный режим разрабатывался на условиях исключения продовольствия и удобрений. Он подчеркнул, что в США не хотели бы влияния рестрикций на возможность покупать продовольствие из России.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз планирует работать со своими партнёрами, в том числе с ООН, для предотвращения перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, вызванных санкциями.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке.

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