«Рёнхап»: первые предполагаемые случаи заболевания оспой обезьян выявлены в Южной Корее

Первые два предполагаемых случая заболевания оспой обезьян зафиксированы в Южной Корее.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Личности заболевших не раскрываются. У них выявлены симптомы обезьяньей оспы.

Пациентов поместили на изоляцию, проводят необходимые тесты и выясняют список их последних контактов.

Известно, что один из заболевших был доставлен в больницу из международного аэропорта.

Ранее первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.