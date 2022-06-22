«Рёнхап»: первые предполагаемые случаи заболевания оспой обезьян выявлены в Южной Корее

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Первые два предполагаемых случая заболевания оспой обезьян зафиксированы в Южной Корее.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний. 

Личности заболевших не раскрываются. У них выявлены симптомы обезьяньей оспы.

Пациентов поместили на изоляцию, проводят необходимые тесты и выясняют список их последних контактов.

Известно, что один из заболевших был доставлен в больницу из международного аэропорта. 

Ранее первый случай оспы обезьян выявлен в Ливане. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

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