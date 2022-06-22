Депутат парламента Японии Судзуки: санкции Японии против России нелогичны

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о том, что санкции Японии против России нелогичны и навеяны Западом.

Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.

«Мы получаем природный газ и уголь из России. Это имеет крайне важное значение. Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это всё равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов», — заявил собеседник агентства.

По мнению Судзуки, по прошествии времени влияние антироссийских санкций на страны, которые их вводят, только усилится, даже если сейчас эти государствам удаётся справляться.

Он также отметил влияние западных стран на действия и решения Японии.

«Администрация Кисиды будет действовать с оглядкой на Америку. Акцент будет смещён с позиции Японии на координацию со странами «Большой семёрки», — заявил депутат.

21 июня генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций. Представитель японского правительства также сообщил о намерении оказать воздействие и на Китай на фоне наращивания экспорта российской нефти Пекином.