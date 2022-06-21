Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справится с санкциями благодаря газу и зерновым

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Директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия справляется с санкциями благодаря двум составляющим — энергетике и продовольствию.

Об этом сообщает guancha.cn.

«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие», — сказал Полин.

По словам эксперта, вопреки желаемому эффекту санкций, Россия продолжает продавать природный газ в Европу и в условиях повышения цен увеличила поставки на 30%.

Кроме того, по его мнению, у российской стороны есть большая перспектива в области реализации зерновых на мировом рынке.

«Путин (президент России. — RT) сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 млн т (зерновых. — RT), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», — подчеркнул собеседник агентства.

Эксперт считает, что в условиях направленных против страны санкций Россия не имеет никаких проблем с экономикой.

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