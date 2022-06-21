Госсекретарь США Блинкен обсудил с новым президентом Колумбии сотрудничество стран
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.
В повестку обсуждения вошли проблемы изменения климата, улучшения здоровья населения и расширения инклюзивных экономических возможностей.
«Блинкен подчеркнул общие демократические ценности наших стран и пообещал и дальше укреплять 200-летнюю дружбу между США и Колумбией», — говорится в сообщении пресс-службы.
20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей сотрудничать с новым президентом Колумбии Густавом Петро. Также он поздравил нового президента с избранием.