Госсекретарь США Блинкен обсудил с новым президентом Колумбии сотрудничество стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с новым избранным президентом Колумбии Густавом Петро, в ходе которых они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

В повестку обсуждения вошли проблемы изменения климата, улучшения здоровья населения и расширения инклюзивных экономических возможностей.

«Блинкен подчеркнул общие демократические ценности наших стран и пообещал и дальше укреплять 200-летнюю дружбу между США и Колумбией», — говорится в сообщении пресс-службы.

20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей сотрудничать с новым президентом Колумбии Густавом Петро. Также он поздравил нового президента с избранием.