В ООН заявили о готовности расширить своё присутствие на Украине

ООН с гуманитарными партнёрами готова расширить своё присутствие на Украине. Об этом заявил представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что организация призывает стороны конфликта на Украине беречь жизни мирных жителей и обеспечить возможность получения ими необходимой помощи.

«Мы с нашими гуманитарными партнёрами готовы и далее расширять своё присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее в ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства.