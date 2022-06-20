В ООН заявили о готовности расширить своё присутствие на Украине
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Он сообщил, что организация призывает стороны конфликта на Украине беречь жизни мирных жителей и обеспечить возможность получения ими необходимой помощи.
«Мы с нашими гуманитарными партнёрами готовы и далее расширять своё присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.
Ранее в ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства.