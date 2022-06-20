Депутат Белик раскритиковал решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются.

«Сухопутная блокада Калининградской области — это показатель того, что европейские нормы права и нормы человечности грубо попираются, причём именно ногами тех, кто громче всего кричит о свободе слова и личности», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область «очевидны и будут крайне болезненными».