Депутат Белик раскритиковал решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область
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«Сухопутная блокада Калининградской области — это показатель того, что европейские нормы права и нормы человечности грубо попираются, причём именно ногами тех, кто громче всего кричит о свободе слова и личности», — сказал он в беседе с «Известиями».
Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов отметил, что ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область «очевидны и будут крайне болезненными».