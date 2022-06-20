Эксперт Чжоу Вэйди: китайские компании верят в будущее российского рынка

Заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди заявил о том, что китайские инвесторы продолжают верить в будущее российского рынка и надеются на дальнейшее торгово-экономическое взаимодействие.

Таким мнением он поделился с корреспондентом ТАСС.

Вэйди считает, что укрепить связи между китайскими компаниями и российским рынком помогут инвестиции России, а также оптимизация условий для развития бизнеса. Это позволит привлечь инвесторов не только Китая, но и других зарубежных стран.

«Мне кажется, нашим странам можно много чему друг у друга поучиться», — подытожил собеседник агентства.

В качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества между Китаем и Россией Вэйди отметил сельское хозяйство, энергетику и цифровизацию.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил о том, что российско-китайский товарооборот в 2022 году продемонстрирует рекордные показатели.