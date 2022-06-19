Высший суд Колумбии отправил президента страны Дуке под арест

Высший суд колумбийского департамента Магдалена вынес постановление об аресте президента страны Ивана Дуке и министра культуры Анжелики Майоло на два дня. Их обвиняют в неисполнении судебного решения.

По информации агентства El Tiempo, в 2020 году власти, в соответствии с решением суда, должны были разработать комплекс мероприятий к 500-летию города Санта-Марта, однако оно не было исполнено.

Президенту также назначили штраф.

Ранее высший суд Ибаге вынес постановление об аресте на пять дней президента Колумбии Ивана Дуке за неисполнение судебного решения. Тогда причиной было неисполнение президентом судебного решения, в соответствии с которым должны были разработать меры по защите национального парка Лос-Невадос.