Конгрессмен Гуден: цены на бензин и инфляция в США могут быть губительными для Байдена
Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
По словам политика, такая реакция населения обусловлена отказом администрации брать на себя ответственность за происходящее в стране.
«Они (администрация президента. — RT) винят Россию, они винят газовые и нефтяные компании. Народ США сыт по горло, а президент показывает пальцем на всех, кроме себя самого, хотя ему следует взяться за дело, сделать ответственные шаги и сменить курс», — высказался он.
Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.