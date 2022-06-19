Конгрессмен Гуден: цены на бензин и инфляция в США могут быть губительными для Байдена

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Конгрессмен от Республиканской партии США Лэнс Гуден заявил, что подорожание бензина и рост инфляции в Америке могут стать губительными для администрации президента Джо Байдена и Демократической партии в период до промежуточных выборов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам политика, такая реакция населения обусловлена отказом администрации брать на себя ответственность за происходящее в стране.

«Они (администрация президента. — RT) винят Россию, они винят газовые и нефтяные компании. Народ США сыт по горло, а президент показывает пальцем на всех, кроме себя самого, хотя ему следует взяться за дело, сделать ответственные шаги и сменить курс», — высказался он.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

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