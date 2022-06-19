Экономист Ругер: санкции США против России — «выстрел» себе в ногу

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Президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил в эфире телеканала Fox News, что Америка антироссийскими санкциями «выстрелила себе в ногу».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации (США. — RT), — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — цитирует профессора агентство.

Ругер оценил повышение уровня доходов России от продажи энергоресурсов как последствие некорректных действий со стороны стран, которые ввели санкции.

«А затем на наших глазах Соединённые Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — подытожил учёный.

18 июня сообщалось, что в столице Великобритании началась масштабная акция протеста в связи с ростом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Британский конгресс профсоюзов, организатор акции, заявил, что работники страдают от «самого длительного и жёсткого» сокращения доходов в истории.

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