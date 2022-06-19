Глава Eni заявил, что предложение газа в Италии превышает спрос

Короткая ссылка
Глава нефтяной группы Eni Клаудио Дескальци заявил во время выступления в Болонье, что на сегодняшний день в Италии спрос на газ ниже, чем его предложение.

«На данный момент нам не хватает примерно 30 млн куб. м российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн. В настоящий момент предложение превышает спрос: предложение — 200 млн, а спрос — 150-160 млн», — цитирует Дескальци Adn Kronos.

По словам главы Eni, на сегодняшний день итальянские хранилища заполнены на 54%. К сентябрю этот уровень необходимо повысить до 70-80%.

Ранее Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет пережить будущую зиму без российского газа при решительных действиях правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить