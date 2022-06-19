Глава Eni заявил, что предложение газа в Италии превышает спрос
«На данный момент нам не хватает примерно 30 млн куб. м российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн. В настоящий момент предложение превышает спрос: предложение — 200 млн, а спрос — 150-160 млн», — цитирует Дескальци Adn Kronos.
По словам главы Eni, на сегодняшний день итальянские хранилища заполнены на 54%. К сентябрю этот уровень необходимо повысить до 70-80%.
Ранее Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет пережить будущую зиму без российского газа при решительных действиях правительства.