Sky News: в Лондоне началась масштабная акция протеста из-за инфляции в Британии

В столице Великобритании началась масштабная акция протеста в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляции в стране.

Об этом информирует Sky News.

По данным телеканала, протестующие требуют от властей прибегнуть к дополнительным мерам, направленным на борьбу с инфляцией и ростом стоимости жизни.

Организатор акции, Британский конгресс тред-юнионов, заявил, что работники страдают от «самого длительного и жёсткого» сокращения доходов в истории.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince, который расположен в пригороде английского Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.

Закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.