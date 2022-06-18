Хакеры атаковали внутреннюю сеть партии зелёных в ФРГ

Неизвестные совершили несколько кибератак в конце мая и первой половине июня на внутреннюю сеть партии зелёных в ФРГ, подтвердили в партии агентству DPA.

Как сообщает ТАСС, киберпреступникам удалось получить доступ к неактивным почтовым адресам главы Минэкономики ФРГ, вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок.

По предварительной информации, было взломано более десяти почтовых адресов. Более конкретных данных о масштабах взлома не приводится.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских ранее заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.

В ночь с 5 на 6 июня хакеры взломали официальный сайт Минстроя России и пригрозили утечкой данных граждан страны.