Посольство России в США отвергло обвинения в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы

Короткая ссылка
Российское посольство в США заявило о необоснованности обвинений в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы.

«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

Отмечается, что Россия настроена на сотрудничество для конструктивного проведения обзорной конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдёт в Нью-Йорке в августе.

В посольстве выразили наджеду, что США хватит здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить