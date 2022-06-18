Посольство России в США отвергло обвинения в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы

Российское посольство в США заявило о необоснованности обвинений в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы.

«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

Отмечается, что Россия настроена на сотрудничество для конструктивного проведения обзорной конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдёт в Нью-Йорке в августе.

В посольстве выразили наджеду, что США хватит здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия.