Орешкин: Запад через потерю доверия изолирует сам себя

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Помощник российского лидера по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Запад хотел изолировать Россию, но через потерю доверия изолирует сам себя.
Орешкин: Запад через потерю доверия изолирует сам себя
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Он отметил, что из-за гигантских ошибок в политике западных стран было подорвано доверие к валюте и политической системе Запада.

По его словам, политическая система и общество в западных странах фрагментированы.

«Объединения общества не происходит. Хотели нас изолировать, но через потерю доверия они изолируют сами себя», — сказал Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Орешкин заявил, что Россия не будет закрывать свою экономику от остального мира.

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