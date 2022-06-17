Орешкин: Запад через потерю доверия изолирует сам себя
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Он отметил, что из-за гигантских ошибок в политике западных стран было подорвано доверие к валюте и политической системе Запада.
По его словам, политическая система и общество в западных странах фрагментированы.
«Объединения общества не происходит. Хотели нас изолировать, но через потерю доверия они изолируют сами себя», — сказал Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее Орешкин заявил, что Россия не будет закрывать свою экономику от остального мира.