Орешкин: Запад через потерю доверия изолирует сам себя

Помощник российского лидера по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Запад хотел изолировать Россию, но через потерю доверия изолирует сам себя.

Он отметил, что из-за гигантских ошибок в политике западных стран было подорвано доверие к валюте и политической системе Запада.

По его словам, политическая система и общество в западных странах фрагментированы.

«Объединения общества не происходит. Хотели нас изолировать, но через потерю доверия они изолируют сами себя», — сказал Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Орешкин заявил, что Россия не будет закрывать свою экономику от остального мира.