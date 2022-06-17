Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что санкции, введённые против России, поставили мир на грань большой опасности.

«Это санкции, которые бумерангом бьют по США, бьют по Европе, они сами создают для себя проблемы, но российской экономике нужно смотреть, как консолидировать свои производственные процессы, как укрепить национальную валюту», — передаёт её слова на выступлении в рамках ПМЭФ-2022 РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что рубль укрепился благодаря политике государства.

«Обратите внимание на рецессию, которая идёт в США, они не знают, как бороться с инфляцией», — добавила Родригес.

Она также выразила мнение, что кризис в области энергетики США сопровождается рецессией.

По мнению Родригес, этот кризис «стал ещё хуже с санкциями против России».

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.