CNN: Госдеп проверяет подлинность фото пленённых на Украине американцев

Госдеп проверяет подлинность фото, на котором предположительно запечатлены два гражданина США, возможно попавшие в плен на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мать одного из них Банни Дрюке.

«Они напряженно работают над верификацией. Мы очень надеемся», — сказала Дрюке.

Она добавила, что видела фото, на котором двух американцев перевозят в грузовом автомобиле.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».