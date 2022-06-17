CNN: Госдеп проверяет подлинность фото пленённых на Украине американцев
«Они напряженно работают над верификацией. Мы очень надеемся», — сказала Дрюке.
Она добавила, что видела фото, на котором двух американцев перевозят в грузовом автомобиле.
Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.
По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».