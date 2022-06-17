В КНР высказались против эскалации конфликта на Украине

Китай выступает против мер, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

«Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы раздувать пламя или подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, КНР поставляет Украине гуманитарные грузы, такие как продукты питания, детские смеси, спальные мешки, одеяла.

Он отметил, что в то же время США посылают на Украину оружие.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.

По его словам, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в данной ситуации.