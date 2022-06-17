Госдеп: США стремятся сделать санкции более болезненными для России
«Наша цель состоит в том, чтобы сделать эти финансовые санкции, экспортные ограничения, другие соответствующие меры как можно более болезненными для Кремля», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.
По его словам, США одновременно работают над снижением издержек для других стран.
Он отметил, что Вашингтон по-прежнему придерживается своей стратегии в отношении санкций против России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.