Госдеп: США стремятся сделать санкции более болезненными для России

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Администрация США стремится сделать санкции более болезненными для Москвы и менее ощущаемыми за пределами России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Наша цель состоит в том, чтобы сделать эти финансовые санкции, экспортные ограничения, другие соответствующие меры как можно более болезненными для Кремля», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

По его словам, США одновременно работают над снижением издержек для других стран.

Он отметил, что Вашингтон по-прежнему придерживается своей стратегии в отношении санкций против России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

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