Госдеп: США будут искать способы вывоза зерна с Украины

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Американское правительство намерено работать над поиском альтернативных способов вывоза зерна с украинской территории, пока Россия не изменит свою позицию по данной проблеме, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы помочь украинским властям оценить альтернативные пути для увеличения пропускной способности в пограничных пунктах, рассмотреть возможность применения мобильной техники в числе прочих методов, а также временных хранилищ, чтобы помочь вывезти всё это зерно с Украины», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

По его словам, пока США не увидят изменения российской позиции, они продолжат работу над выработкой альтернативных решений.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты работают над планом вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе.

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