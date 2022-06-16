Байден не стал называть рецессию в США неизбежной

Американский президент Джо Байден в интервью Associated Press не стал называть рецессию в США неизбежной.

Он прокомментировал утверждения экономистов о том, что США могут столкнуться с рецессией.

«Прежде всего, это не неизбежно», — заявил Байден.

Также американский президент заявил, что США находятся в более сильном положении по сравнению с другими странами для преодоления инфляции.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.

До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.