Байден не стал называть рецессию в США неизбежной

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Американский президент Джо Байден в интервью Associated Press не стал называть рецессию в США неизбежной.

Он прокомментировал утверждения экономистов о том, что США могут столкнуться с рецессией.

«Прежде всего, это не неизбежно», — заявил Байден.

Также американский президент заявил, что США находятся в более сильном положении по сравнению с другими странами для преодоления инфляции.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.

До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.

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