Байден не стал называть рецессию в США неизбежной
Он прокомментировал утверждения экономистов о том, что США могут столкнуться с рецессией.
«Прежде всего, это не неизбежно», — заявил Байден.
Также американский президент заявил, что США находятся в более сильном положении по сравнению с другими странами для преодоления инфляции.
Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.
До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.