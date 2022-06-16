NBC: Байден попросил Остина и Блинкена осторожнее выражаться по поводу «победы Украины»

Президент США Джо Байден отчитал главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена после их заявлений о том, что Вашингтон нацелен на «победу Украины» и «ослабление России», сообщает NBC со ссылкой на чиновников в американской администрации.

Визит Остина и Блинкена в Киев состоялся в апреле.

По словам собеседников телеканала, Байден счёл, что оба министра «зашли слишком далеко» в своих заявлениях.

В материале отмечается, что американский президент обеспокоен, что подобные комментарии могут «породить нереалистичные ожидания», а также увеличить риск «прямого конфликта США с Россией», поэтому Байден попросил чиновников «смягчить» риторику.

«Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Ему не понравилась риторика», — сказал источник NBC.

В частности, это может быть связано с тем, что Россия «продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов» в ходе спецоперации, говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что официальные лица США «всё больше обеспокоены» траекторией развития ситуации на Украине и «тихо обсуждают», должен ли Владимир Зеленский «смягчить свою жёсткую публичную риторику» о том, что Киев не пойдёт на уступки Москве.

«Некоторые официальные лица хотят, чтобы Зеленский «немного сбавил темп», — говорится в материале.

По мнению обозревателя The National Interest Араша Тупчинеджада, Украине следует пойти на уступки российской стороне, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что мир на Украине возможен, вопрос в том, на какие уступки пойдёт Киев.

По сообщениям The Washington Post, у украинской армии наблюдается нехватка боеприпасов к советскому оружию, которое составляет основу арсенала ВСУ.