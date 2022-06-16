Премьер Италии Драги не верит в технический характер сокращения поставок газа из России

Итальянский премьер Марио Драги во время визита в Киев выразил мнение, что сокращение поставок газа из России в Европу якобы носит политический характер.

«Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идёт о политическом использовании газа так же, как и зерна», — сказал Драги.

Сокращение поставок российского газа отразится не на потреблении в Италии, а на создании его запасов, отметил он.

В настоящий момент запасы находятся на уровне 52%, пишет РИА Новости.

«Что касается оплаты России, то поставки действительно сокращаются, но цены растут, поэтому Россия получает больше средств. Это стратегия, с которой нужно бороться, мы также поговорим об этом на встрече лидеров ЕС (23—24 июня). Инициатива Италии по потолку цен на газ получает больше поддержки, и мы обсудим её на Европейском совете», — подытожил итальянский политик.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».