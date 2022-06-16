Спецпредставитель Лаврентьев: Турции стоит отказаться от проведения операции в Сирии

Решение о проведении Турцией операции в Сирии ещё не принято, Анкаре стоит воздержаться от неё. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Решение о проведении окончательно ещё не принято, поэтому мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнёрам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии», — приводит его слова ТАСС.

Россия откровенно уведомила Турцию, что операция в Сирии может привести к новому витку вооружённого противостояния и стимулировать сепаратизм, отметил Лаврентьев.

Он также заявил, что военная операция не решит проблему безопасности Турции.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые признаны Анкарой террористами.

По данным газеты Sabah, армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.