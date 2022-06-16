МИД России ввёл санкции против 121 гражданина Австралии

МИД России расширил чёрный список по Австралии, включив в него 121 журналиста, представителя силовых структур и бизнеса.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В российский стоп-лист дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в сообщении.

Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

В мае власти Австралии ввели санкции в отношении ряда журналистов и госслужащих из Российской Федерации.