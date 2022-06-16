МИД России ввёл санкции против 121 гражданина Австралии
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В российский стоп-лист дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в сообщении.
Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.
В мае власти Австралии ввели санкции в отношении ряда журналистов и госслужащих из Российской Федерации.