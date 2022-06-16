МИД России: американская военная помощь Киеву представляет угрозу для Украины и Европы

Новый пакет американской военной помощи Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться ещё долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через чёрный рынок», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен выделять дополнительные пакеты помощи Киеву на регулярной основе.

С момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Америка продлевает беды Украины и затягивает плохой для страны период поставками вооружения.