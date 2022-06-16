Песков: Россия никогда не опустится до нелестных оценок лидеров других стран
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Таким образом он прокомментировал вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение по отношению к России.
«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», — сказал Песков РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.
Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.