Песков: Россия никогда не опустится до нелестных оценок лидеров других стран

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Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия никогда не опустится до нелестных оценок лидеров других стран
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение по отношению к России.

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что заявления лидера США  были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

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