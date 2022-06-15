Белый дом прокомментировал данные о захвате в плен на Украине двух американцев
- Legion-Media
Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Конечно же, если это правда, то мы сделаем всё возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — цитирует его ТАСС.
В Вашингтоне также призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях.
Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.
По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».