Глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу контактной группы по Украине «продуктивной», министры обсудили военную поддержку Киева.

По его словам, переговоры контактной группы были «очень продуктивны».

«Мы также обсудили, как далее поддерживать Украину», — приводит РИА Новости слова Остина на пресс-конференции по итогам третьего заседания контактной группы.

Он отметил, что были обсуждены вопросы среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины.

Ранее Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Также он считает, что поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня «существенно укрепят оборонные возможности» Украины.

В Кремле обратили внимание на то, что у Украины в настоящее время есть большие проблемы, при этом нежелание киевских властей трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего.