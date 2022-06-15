В США ввели санкции против трёх физлиц из России, Швеции и с Украины

Короткая ссылка
США 15 июня ввели санкции против трёх физических лиц из России, Швеции и с Украины, говорится в сообщении американского Минфина.
В США ввели санкции против трёх физлиц из России, Швеции и с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © BRANDONJ74

Отмечается, что в список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук.

Утверждается, что Жучковский и Шевчук связаны с организацией «Русское имперское движение».

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо во время отчёта о расходовании дополнительного финансирования в связи с ситуацией на Украине рассказал, что Минфину пришлось нанять дополнительный персонал для проработки антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить