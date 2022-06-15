В США ввели санкции против трёх физлиц из России, Швеции и с Украины
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Отмечается, что в список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук.
Утверждается, что Жучковский и Шевчук связаны с организацией «Русское имперское движение».
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо во время отчёта о расходовании дополнительного финансирования в связи с ситуацией на Украине рассказал, что Минфину пришлось нанять дополнительный персонал для проработки антироссийских санкций.