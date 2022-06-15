В США ввели санкции против трёх физлиц из России, Швеции и с Украины

США 15 июня ввели санкции против трёх физических лиц из России, Швеции и с Украины, говорится в сообщении американского Минфина.

Отмечается, что в список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук.

Утверждается, что Жучковский и Шевчук связаны с организацией «Русское имперское движение».

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо во время отчёта о расходовании дополнительного финансирования в связи с ситуацией на Украине рассказал, что Минфину пришлось нанять дополнительный персонал для проработки антироссийских санкций.