Дипломат Чижов: Боррель уже наговорил массу глупостей

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже наговорил массу глупостей в отношении России, а сам Евросоюз деградировал до уровня вспомогательного военного блока, заявил ТАСС российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Дипломат Чижов: Боррель уже наговорил массу глупостей
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Дипломату задали вопрос, можно ли на фоне противоречивых заявлений Борреля говорить, что в Брюсселе слышат призывы России не поставлять оружие киевскому режиму.

Как отметил Чижов, «хитрость вся в том», что Брюссель не торгует оружием, а лишь стимулирует страны — члены ЕС к этому.

«Да, Боррель наговорил массу глупостей, это я готов ему повторить в глаза, я уже, наверное, не один раз использовал этот оборот, но не грех его и повторить, что Джордж Оруэлл известный должен перевернуться в гробу, потому что, создав Европейский фонд мира, они его использовали как механизм для финансирования поставок вооружений. «Мир — это война», — сказал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что странам ЕС придётся сосуществовать с Россией, в связи с чем необходимо поддерживать диалог с Москвой, тогда как 9 апреля он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

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