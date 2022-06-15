МИД Франции отрицает поставки Парижем кассетных боеприпасов для Киева

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Министерство иностранных дел Франции отрицает поставки Парижем кассетных боеприпасов для Украины.
МИД Франции отрицает поставки Парижем кассетных боеприпасов для Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Santiago Quintero / EyeEm

«Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными», — приводит ТАСС заявление французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

В МИД Франции отметили, что Париж соблюдает обязательства по ословской Конвенции по кассетным боеприпасам.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».

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