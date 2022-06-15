Дипломат Чижов: возможный седьмой пакет санкций станет стратегической ошибкой Евросоюза

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Если Евросоюз пойдёт на принятие седьмого пакета санкций против России, то Брюссель совершит стратегическую ошибку, считает российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Дипломат Чижов: возможный седьмой пакет санкций станет стратегической ошибкой Евросоюза
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«Если они пойдут и на эту стратегическую ошибку, тогда и будем разбираться», — сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.

Дипломат также подчеркнул, что седьмой пакет «может быть только газовым», потому что «ничего больше не осталось».

«На газ они пока не готовы. Значит, разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны», — отметил Чижов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.

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