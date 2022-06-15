Захарова заявила о рутинных контактах замглавы МИД России Рябкова и посла США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рутинных контактах замглавы МИД России Сергея Рябкова с послом США в Москве Джоном Салливаном.

«Это рутинные рабочие контакты по техническим вопросам по линии посольств как в Москве, так и в Вашингтоне», — сказала Захарова.

Таким образом она ответила на вопрос, говорит ли активизация подобных контактов о попытках снять напряжённость между Россией и США.

Ранее российский посол в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США не показывают готовность к возобновлению диалога по теме стратегической стабильности с Россией. При этом российская сторона готова к обсуждению.