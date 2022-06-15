Спецпредставитель Лаврентьев: трансграничный механизм помощи Сирии пора заканчивать

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил о том, что власти страны считают целесообразным завершить использование трансграничного механизма помощи Сирии.

«Этот механизм создавался как временная мера, и, наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через территорию Сирии, через Дамаск. Это позиция России на данный момент», — цитирует Лаврентьева ТАСС.

По словам дипломата, срок действия резолюции, на основании которой действует трансграничный механизм, истекает 10 июля 2022 года, однако западные страны не только не исполняют свои обязательства по реализации проектов раннего восстановления разрушенных территорий Сирии, которые были запланированы ещё в 2021 году, но и вводят всё новые антироссийские ограничения, осложняя процесс предоставления помощи стране.

«Поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма. Может быть и подумаем о выработке каких-то новых механизмов достойного предоставления помощи и восстановления сирийской экономики со стороны международного сообщества», — подытожил спецпредставитель.

Ранее Александр Лаврентьев заявил о том, что урегулирование ситуации в Сирии остаётся в приоритетах внешней политики России. Он уточнил, что конфликт на Украине не повлиял на внимание России к происходящему в Сирии.