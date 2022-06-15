Спецпредставитель Лаврентьев: ситуация в Сирии в приоритетах внешней политики России
Об этом сообщает РИА Новости.
Лаврентьев сообщил, что, вопреки опасениям, конфликт на Украине не повлиял на внимание России к происходящему в Сирии.
«Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остаётся в приоритетах российской внешней политики», — цитирует спецпредставителя агентство.
Лаврентьев уточнил, что Россия продолжает оказывать поддержку сирийской стороне и следить за ситуацией, происходящей в государстве.