Спецпредставитель Лаврентьев: ситуация в Сирии в приоритетах внешней политики России

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Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил о том, что урегулирование ситуации в Сирии остаётся в приоритетах внешней политики России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лаврентьев сообщил, что, вопреки опасениям, конфликт на Украине не повлиял на внимание России к происходящему в Сирии.

«Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остаётся в приоритетах российской внешней политики», — цитирует спецпредставителя агентство.

Лаврентьев уточнил, что Россия продолжает оказывать поддержку сирийской стороне и следить за ситуацией, происходящей в государстве.

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